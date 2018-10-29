Меркель отказалась поддержать кандидатов на ее пост

Берлин, , 17:19 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос, кого будет поддерживать в качестве кандидата на пост председателя ХДС, 29 октября передает агентство Reuters.

После закрытого заседания ХДС госпожа Меркель пояснила журналистам, что не хочет влиять на избрание своего преемника на посту лидера христианских демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент о желании занять пост Меркель во главе ХДС уже заявили генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и бывший лидер парламентского большинства Фридрих Мерц.

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