Переговоры Путина с главой Кубы пройдут 2 ноября в Москве

Москва, , 16:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров лидеры России и Кубы планируют обсудить стратегическое партнерство между двумя странами, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам.

Ранее стало известно, что глава Кубы Мигель Диас-Канель прибудет в Москву с официальным визитом 1 ноября.

В программе визита Канеля не только переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.