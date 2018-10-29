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Переговоры Путина с главой Кубы пройдут 2 ноября в Москве

Политика

Мигель Диас-Канель посетит Москву с официальным визитом

Переговоры Путина с главой Кубы пройдут 2 ноября в Москве
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Кремль

Москва, 29 октября 2018, 16:42 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров лидеры России и Кубы планируют обсудить стратегическое партнерство между двумя странами, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам.

Ранее стало известно, что глава Кубы Мигель Диас-Канель прибудет в Москву с официальным визитом 1 ноября.

В программе визита Канеля не только переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Российско-кубинские отношения
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