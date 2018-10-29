Меркель уходит. Кто следующий?

Берлин, , 16:52 — REGNUM Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост главы «Христианско-демократического союза» (ХДС) и канцлера Германии, 29 октября передает агентство Reuters.

Заявление Меркель сделано на следующий день после голосования в Гессене, где ХДС набрал 27% голосов — на 11,3% меньше, чем в 2013 году.

В настоящий момент о своих притязаниях на пост глав ХДС уже заявили генеральный секретарь Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший лидер парламентского большинства Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

64-летняя фрау Меркель бессменно руководила ХДС с 2000 года и занимала пост канцлера Германии с 2005 года. Полномочия Меркель на посту канцлера заканчиваются в 2021 году.

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