Доходы Порошенко больше, чем у картелей от торговли оружием — эксперт

Киев, , 16:23 — REGNUM Украинские эксперты комментируют новые источники обогащения в декларации о доходах президента Украины Петра Порошенко.

Так, по данным украинской журналистки Светланы Крюковой, в 2018 году президент Порошенко увеличил свои доходы в восемь раз, по сравнению с 2017 годом.

«Порошенко обнародовал новую декларацию. За 2018 год президент стал богаче в 8 раз. Ну, хоть одна хорошая новость в этой смуте. Давайте просто порадуемся за человека», — призвала Крюкова на своей странице в Фейсбуке.

При этом бежавший из страны экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил Порошенко в обогащении за счет «примитивного воровства, взяток и незаконной легализации отмытых средств».

«Порошенко внёс в декларацию новые цифры. В этом году его доход вырос в восемь раз. То есть по сравнению с прошлым годом на восемьсот процентов. То есть больше, чем получают картели от торговли наркотиками и оружием. Назначьте меня следователем и я докажу, что это примитивное воровство, взятки и незаконная легализация отмытых средств. Простая комбинация — очень быстрое следствие, публичный суд и немедленная конфискация», — написал Портнов на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент Порошенко дополнительно задекларировал еще 34,8 млн гривен (1,2 млн долл) за 2018 год. Таким образом, с января 2018 года его доход увеличился до 125,3 млн гривен (4,4 млн долл). Об этом сообщается в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В частности, Порошенко внес в декларацию 28 млн 817 тысяч гривен (1,019 млн долл) дохода от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, и 6 млн гривен (212 тыс долл) дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».

Ранее, президент зафиксировал доход в 11 миллионов гривен (389 тыс долл) от процентов вклада в Международном инвестиционном банке и 777 тысяч гривен (27 тыс долл) дохода от продажи недвижимости.

Напомним, в 2017 году доходы президента Порошенко составили 16,3 миллионов гривен (576 тыс долл). Это почти в восемь раз меньше, чем за неполный 2018 год.