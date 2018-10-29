В Прикамье экс-мэр Краснокамска оспорит своё увольнение

Краснокамск, Пермский край, , 16:19 — REGNUM Бывший мэр Краснокамска в Пермском крае Юлия Потапова намерена оспорить в суде свою отставку. Она уже обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит признать недействительным решение горсовета, сообщает издание «Коммерсантъ».

Экс-чиновница отметила, что считает депутатский корпус принял решение об её увольнении с поста главы города с нарушениями и при отсутствии оснований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября большинство депутатских голосов горсовета Юлия Потапова отправлена в отставку. Поводом стал выявленный конфликт интересов. По данным антикоррупционной комиссии мэр устроила на работу к качестве руководителя муниципальной гостиницы дочь своего мужа.

Информация о конфликте личных и служебных интересов поступила в комиссию весной 2018 года. Однако горсовет отказался инициировать отставку Потаповой. В Прикамье 9 сентября 2018 года прошли выборы в органы местного самоуправления и в Краснокамске был сформирован новый депутатский корпус. Новый состав и проголосовал в своём большинстве за увольнение градоначальника.

Стоит отметить, краснокамский случай — не единственный в регионе, где речь об отставке градоначальника депутатами и оспаривании решения в суде. Так, в Чайковском Алексей Третьяков прошёл несколько судов для восстановления в должности градоначальника. Чайковский суд посчитал решение горсовета законным, а краевой суд, рассмотрев апелляцию, отменил депутатское решение.

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