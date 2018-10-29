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Китай подарит Таджикистану еще больше денег на возведение дворцов

Политика

Дополнительно к 215 млн долларов, о которых сообщалось ранее

Душанбе, 29 октября 2018, 16:16 — REGNUM  Китай на безвозмездной основе даст Таджикистану еще 129,3 млн долларов (900 млн юаней), кроме тех 215 млн долларов (1,5 млрд юаней), о которых сообщалось ранее, пишет сегодня, 29 октября, «Азия-Плюс».

Средства выделены КНР в качестве помощи Таджикистану в подготовке и реализации проекта, а также проектов в сфере транспорта, коммуникационных услуг культуры и образования.

Выделенные 129,3 млн долларов — это дополнительное финансирование к озвученным ранее 215 млн долларов, предусмотренным Соглашением между правительствами Таджикистана и КНР о предоставлении безвозмездной помощи, подписанным в середине октября 2018 года.

Напомним, что 13 октября в Душанбе состоялась церемония закладки первого камня будущего парламентского комплекса и здания правительства Таджикистана. В торжественном мероприятии участвовал также премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

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Китай в Туркестане
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