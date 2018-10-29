Владимир Путин сменил российского посла в Сирии

Москва, , 16:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин 29 октября освободил Александра Кинщака от должности чрезвычайного и полномочного посла в Сирийской Арабской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим своим указом глава государства назначил на освободившийся пост Александра Ефимова.

Напомним, Александр Кинщак занимал должность посла России в Сирии с декабря 2014 года.

Александр Ефимов с 2013 года до последнего времени работал послом в Объединённых Арабских Эмиратах. В 2004—2008 годах был советником-посланником посольства в Иордании, затем был начальником отдела, а впоследствии — заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.