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Владимир Путин сменил российского посла в Сирии

Политика

Новым главой российской дипмиссии в Сирии назначен экс-посол в Объединённых Арабских Эмиратах

Москва, 29 октября 2018, 16:12 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 29 октября освободил Александра Кинщака от должности чрезвычайного и полномочного посла в Сирийской Арабской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим своим указом глава государства назначил на освободившийся пост Александра Ефимова.

Напомним, Александр Кинщак занимал должность посла России в Сирии с декабря 2014 года.

Александр Ефимов с 2013 года до последнего времени работал послом в Объединённых Арабских Эмиратах. В 2004—2008 годах был советником-посланником посольства в Иордании, затем был начальником отдела, а впоследствии — заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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