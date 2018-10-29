Авиакатастрофа в Индонезии: президент поручил вести поиски 24 часа

Караванг, Индонезия, , 16:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил искать жертв крушения самолета Lion Air непрерывно в течение 24 часов, сообщает Antaranews.

В индонезийском национальном агентстве по поиску и спасению заявили, что спасательная операция идет весь день рядом с предположительным местом крушения самолета, но удалось найти только части самолета и несколько тел. В связи с этим, агентство занимается непосредственным поиском самого затонувшего самолета, чтобы приступить к погружениям.

На данный момент для того, чтобы узнать точное местоположение обломков самолета используются несколько подводных аппаратов.

Напомним, президент Индонезии встретился с семьями погибших в авиакатастрофе в аэропорту Сукарно Хатта в понедельник, 29 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джоко Видодо обратился к национальной комиссии по безопасности на транспорте провести тщательное расследование случившегося.

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