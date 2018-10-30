Стремится ли Китай быть лидером ‑ и почему лидерство не всегда благо?

Пекин, , 06:21 — REGNUM Планетарная смена эпох всё решительнее входит в свои права. О том, как Китай стремится растянуть преимущества переходного периода, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Европа, долгое время лидировавшая в экономико-политическом смысле, ныне демонстрирует все признаки усталости и не сопротивляется чужой экономической колонизации. США, которые бодро пытались соответствовать статусу мирового лидера вплоть до последнего времени, очевидно переключились на создание «внутреннего бастиона спокойствия». На мировую авансцену тем временем плавно выдвигается Китай. Причем выдвигают его на ведущую роль некоторые объективные обстоятельства, которые, по мысли китайского руководства, вовсе не представляют для китайских интересов столь уже безусловное благо.

Встав на тропу капитализма, Китай оказался подвержен капиталистическими законам, в том числе — необходимости защищать свои инвестиции по всему миру. Гораздо проще этот процесс для китайских структур было бы осуществлять, если бы все остальные функции так и оставались в ведении кого-либо другого, хотя бы тех же США. Мало того, при нынешней тенденции к «схлопыванию» экономических кластеров — США отдельно, Европа отдельно, — непонятной становится и сама судьба крупных китайских проектов, таких как «Один пояс — один путь». Тем не менее в случае смены глобализации на «кластеризацию» Китай сумеет принять необходимые меры по отношению к себе и своему ближайшему окружению, лишь бы этот процесс не стал излишне горячим.

А вот что делать России — потенциально способной стать лидером собственного экономического кластера, но так и не нашедшей до сих пор путей к реализации этого необходимого начинания?

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