Глава минздрава ФРГ выдвигает свою кандидатуру на место Меркель в ХДС

Берлин, , 16:02 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан поборется за пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), пишет издание Die Welt 29 октября со ссылкой на источник в партийных кругах.

Таким образом, Шпан становится третьим и самым молодым претендентом на роль лидера ключевой для немецкой политики партии. 38-летний Шпан является открытым гомосексуалистом и в последнее время активно продвигает закон, согласно которому все граждане Германии по умолчанию обязаны становиться донорами органов после своей смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября во время пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что текущий срок на посту канцлера станет для нее последним. Также она оставляет председательство в партии ХДС.

Напомним, поводом для подобного объявления стали плачевные для ХДС результаты выборов в ландтаг Гессена: партия сохранила первое место, но потеряла более 10% избирателей в сравнении с выборами 2013 года, как и ее союзница по коалиции Социал-демократическая партия.

Читайте ранее в этом сюжете: Ангела Меркель объявила о постепенном уходе из политики