В 2019 году политики согласуют ввод миротворцев в Донбасс — военный эксперт

Киев, , 15:53 — REGNUM Украинский политический и военный эксперт Александр Мусиенко считает, что в 2019 году участники конфликта на Украине могут достичь политического согласия в вопросе размещения миротворцев ООН в Донбассе. Об этом Мусиенко заявил 29 октября в эфире телеканала NewsOne.

«Вероятность того, что будет достигнуто политическое согласие, есть. Но то, что миссия будет развернута в 2019 году, я в это не верю», — сказал Мусиенко.

По его словам, для ввода миротворцев на Донбасс нужна воля сторон и политические договоренности.

«Нет ничего нереального. Все зависит от политических договоренностей и воли сторон. Любому вводу миротворческого контингента всегда предшествуют политические договоренности… Если это произойдет, тогда будет достаточно года, чтобы разместить миротворческую миссию», — добавил Мусиенко.

Эксперт также отметил неэффективность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, поскольку наблюдатели не имеют свободного доступа ко всей территории Донбасса и участку российско-украинской границы.

«Она выполняет ту функцию, которая определена ОБСЕ — наблюдение и мониторинг. Это отображено в докладах, которые мы можем прочитать почти ежедневно. С этой точки зрения — да, выполняю. Эффективны ли они (наблюдатели ОБСЕ)? В полной мере нет, потому что они не имеют доступа к важным территориям на временно неподконтрольных Украине территориях и ко всем пунктах пересечения границы. Поэтому назвать их эффективными в полной мере нельзя», — подытожил Мусиенко.

Напомним, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

Как сообщалось, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель совершит однодневный визит в Киев. В рамках визита запланирована встреча Меркель с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ожидается, что немецкий канцлер обсудит войну на Донбассе и реализацию Минских соглашений.