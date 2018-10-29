Выяснилась причина отпуска премьер-министра Литвы — его прооперировали

Вильнюс, , 15:45 — REGNUM

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас объяснил отсутствие главы правительства страны на форуме NB8 в Осло, в котором в том числе участвует премьер Великобритании Тереза Мэй, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В пятницу (26 октября — прим. ИА REGNUM ) премьеру проведена операция по коррекции зрения. Она была запланирована давно, проведено обследование, после неё необходимо время чтобы восстановить зрение. Сегодня я говорил с премьером, он чувствует себя хорошо, однако зрение полностью ещё не восстановилось. Планируется, что в среду премьер примет участие в заседании правительства. На встрече в Осло Литву представляет министр иностранных дел (…). Приносим извинения оппозиции, что вопросы здоровья премьера с ними не были заранее согласованы и мы дали ещё один повод возмутиться и посмеяться», — написал Малинаускас на своей страничке в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовская парламентская оппозиционная фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) обвинили премьера Литвы Саулюса Сквернялиса во вредительстве во внешней политике в связи с тем, что он проигнорировал форум премьеров стран Прибалтики и Северной Европы NB8, который сегодня, 29 октября, стартовал в Осло.

Форум NB8 — площадка по взаимодействию властей стран Прибалтики и Северной Европы. В неё входит Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.