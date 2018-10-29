Индонезия пригласила островные государства к сотрудничеству

Джакарта, , 15:52 — REGNUM Индонезийское правительство приглашает островные государства сотрудничать в целях предотвращения и устранения последствий изменения климата в преддверии форума островных государств 1−2 ноября 2018 года в Манадо, Северный Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Вопросы, стоящие перед островными государствами, не признают границ. Изменение климата, стихийные бедствия, загрязнение и морские отходы являются общей угрозой и требуют совместных решений», — заявил министр-координатор по морской политике Республики Индонезии Лухут Панджаитан на конференции по развитию океана на Бали.

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо принять глобальные меры для предотвращения и смягчения неблагоприятных последствий изменения климата.

«В настоящее время у государств для преодоления влияния изменения климата есть около 150 млрд долларов США, тогда как требуемая сумма составляет около 9 трлн долларов США, поэтому нам еще многое предстоит сделать», — заявил Лухут Панджаитан.

Напомним, в форуме островных государств примут участие должностные лица из 46 стран, включая Индонезию, Сингапур, Палау, Маврикий, Сент-Китс и Невис, Новую Зеландию и Великобританию.