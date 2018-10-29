НАТО в Литве зафиксировало активизацию полётов авиации РФ над Балтикой

Вильнюс, , 15:42 — REGNUM Истребители ВВС НАТО за минувшую неделю, с 22 по 28 октября, пять раз поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября. Все российские самолёты летели из основной части России в калининградский анклав или в противоположном направлении.

Так, 23 октября, по данным минобороны Литвы, истребители НАТО сопровождали Ил-76, который вылетел из Калининградской области. 25 октября ВВС НАТО трижды поднимались в воздух: для сопровождения двух Ан-26, один из которых летел из Калининградской области, а второй — в Калининградскую область, и Ан-148, направлявшегося в российский анклав.

26 октября истребители НАТО сопровождали ещё один Ан-26, который поднялся из Калининградской области.

В сентябре-октябре истребители НАТО для сопровождения российской авиации поднимались в воздух не чаще 1−3 раз за неделю.