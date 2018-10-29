Премьер-министр Литвы проигнорировал форум премьеров NB8 в Осло

Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Литовская парламентская оппозиционная фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) обвинили премьера Литвы Саулюса Сквернялиса во вредительстве во внешней политике в связи с тем, что он проигнорировал форум премьеров стран Прибалтики и Северной Европы NB8, который сегодня, 29 октября, стартовал в Осло, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литву на мероприятии представляет глава МИД Линас Линкявичюс, а Сквернялис мероприятию предпочёл недельный отпуск.

Консерваторы утверждают, что игнорирование прямых переговоров с главами правительства региона наносит прямой вред внешней политике страны и даже несёт угрозу национальной безопасности. Они потребовали у премьера Литвы дать чёткий ответ, что именно помешало его участию в этом форуме.

Форум NB8 — площадка по взаимодействию властей стран Прибалтики и Северной Европы. В неё входит Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.