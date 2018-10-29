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Вслед за Россией премьер-министр Италии отправится в Индию

Политика

Джузеппе Конте встретится с премьер-министром Индии и представителями бизнеса

Рим, 29 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 29 октября, отправится с визитом в Индию, сообщает информагентство Ansa.

Программа поездки Конте в Индию похожа на программу его недавнего визита в Москву: встреча с лидером государства (премьер-министром Нарендрой Моди) и с представителями деловых кругов.

Во время визита в Россию 24 октября итальянский премьер-министр провел встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также вместе с президентом России принял участие во встрече с российскими и итальянскими предпринимателями.

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Политическая жизнь Италии
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