Украина недовольна: США выделяют Израилю $4 млрд , а ей — лишь $250 млн

Киев, , 15:37 — REGNUM Между Украиной и США очень маленький товарооборот, поскольку Киев не может защищать свои экономические интересы. Об этом 29 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института украинской политики Артем Петренко, комментируя слова первого вице-премьера Украины, министра экономического развития и торговли Степана Кубива о росте товарооборота между Украиной и США.

«На самом деле товарооборот в 2,5 млрд — это смешно. Для Штатов — это вообще ничто, для Украины — это очень мало. Все годы независимости Украина сдавала свои экономические интересы, это и Бушерский контракт (Киев отказался от участия в строительстве Бушерской АЭС в Иране по просьбе США — ред.) и другие», — напомнил Петренко.

Он призвал власти Украины выйти на уровень Израиля, который ежегодно получает от США военную помощь на 4 млрд долл.

«Посмотрите на Израиль — это тоже воюющая страна, тоже идет постоянное противостояние. Это похоже на то, что происходит у нас. Но Израиль с 60-ых годов ежегодно получает до 4 млрд долл военной помощи, причем часть её абсолютно безвозмездная. Поэтому они эффективны в экономике. Украина ведет противостояние с противником, который признан на уровне официальных доктрин США, а помощь на самом деле не отвечает размеру угроз», — считает Петренко.

Эксперт также считает, что пока власти Украины заключают с США «неадекватные политические и экономические контракты».

«Пока Украина не будет более эффективной в своих переговорных позициях, в своей экономической политике, в продвижении своих собственных экономических и политических интересов, до тех пор мы будем иметь неадекватные политические и экономические контракты и договоренности», — подытожил Петренко.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о «бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны». Согласно документу, США выделят 250 млн долларов на реформу сектора обороны и военную помощь Украине.

В то же время подписанный в 2016 году меморандум между США и Израилем о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с 2019 по 2028 год. Каждый год Израиль получает $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Киев прибыла первая официальная торговая миссия США, которая включает представителей 12 крупных американских компаний. По словам первого вице-премьера Украины Кубива, в 2018 году двустороння торговля между Украиной и США «выросла на 16% и составила почти 2,6 млрд долл».

Он сообщил, что инвесторы из США хотят организовать производство электроники в Закарпатской области, а также разместить военные заказы на предприятиях госконцерна «Укроборонпром».

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