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Визит Дмитрия Медведева в Китай намечен на 5-7 ноября

Политика

Будут обсуждаться ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества в различных сферах

Визит Дмитрия Медведева в Китай намечен на 5-7 ноября
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 29 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит Китайскую Народную Республику (КНР) с официальным визитом. Поездка намечена на 5−7 ноября 2018 года. До этого (1 ноября) Медведев посетит Казахстан, сообщается на сайте правительства РФ.

В рамках трехдневного визита у председателя правительства РФ намечена обширная программа. Так, в Шанхае Медведев встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров.

Затем 7 ноября в Пекине состоится регулярная встреча глав правительств России и Китая, в ходе которой Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества в различных сферах. По итогам переговоров будет подписано совместное коммюнике.

Подробнее: Дмитрий Медведев посетит Казахстан 1 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, взаимопонимание между Россией и Китаем достигло уровня, который обе страны считают беспрецедентным, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Читайте также: Путин: Уровень взаимопонимания между Россией и Китаем беспрецедентен

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Российско-китайские отношения
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