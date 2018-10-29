В Бельгии рассказали о пропаже €3–5 млрд с замороженных счетов Каддафи

Брюссель, , 15:24 — REGNUM В Бельгии со счетов, которые принадлежали бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи, исчезли несколько миллиардов евро, передает телеканал RTBF.

Отмечается, что с 2012 года со счетов в банке Euroclear исчезли от €3 до 5 млрд, эти средства, по одной из версий, могли быть направлены на финансирование ливийских группировок.

Напомним, активы были заморожены Советом безопасности ООН после убийства Каддафи в 2011 году. В самой Бельгии активы были заморожены в четырех банках.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись войска НАТО, что привело к убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также к фактическому расколу государства и гражданской войне. В лагерях беженцев на севере страны находятся сотни тысяч мигрантов, «застрявших» по пути в Евросоюз, многие из них стали жертвами работорговцев.

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