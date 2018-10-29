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Украине пообещали новое освобождение от фашистов

Политика

«Не пройдет много времени, и мы вновь освободим Украину от фашистов»

Украине пообещали новое освобождение от фашистов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Декоммунизация

Москва, 29 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Украина вновь будет освобождена от фашистов, заявил 29 октября лидер «Партии русских украинцев» Юрий Кот в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Люди тихонечко на кухнях празднуют день освобождения Украины от фашистов. Тогда, 74 года назад, освободили наши деды и отцы, четыре года назад опять вернулась эта коричневая чума. Но я гарантирую, что не пройдет много времени, и мы вновь освободим Украину от фашистов», — сказал Кот.

Последние четыре года он видит в своей стране «тотальную шизофрению».

«Потому что люди, у которых нет нормальной горячей воды, которые экономят на еде, при этом скачут и говорят, что они патриоты — ребята, вы шизофреники», — объявил Юрий Кот оппонентам в студии.

Напомним, 28 октября отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Он связан с изгнанием вермахта с территории Украинской ССР в 1944 году.

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