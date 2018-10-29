Еврокомиссар: выборы в Гессене — угроза для Европейского союза

Брюссель, , 15:23 — REGNUM Итоги выборов в ландтаг Гессена повлекут за собой негативные последствия для всего Европейского союза (ЕС), заявил европейский комиссар по экономике и финансовым вопросам Пьер Московиси в интервью французскому телеканалу Public Sénat 29 октября.

Когда одна из важнейших стран ЕС испытывает «трудности», это ослабляет «движущую сил Европы», сказал Московиси.

«Хрупкость такой страны, как Германия, всегда является угрозой для Европы. Будем наблюдать», — прокомментировал он.

По словам еврокомиссара, франко-немецкая пара должна быть крепкой, чтобы в будущем проводить решения для 27 государств. Он назвал коалиционное сотрудничество между немецкими партиями хаотичным, особенно в отношении политики миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в ландтаг Гессена правящие в коалиции партии Германии заняли лидирующие позиции, но в сумме растеряли более 20% избирателей относительно 2013 года. В ландтаг Гессена вошли шесть партий, в том числе правая «Альтернатива для Германии», объявленная коалицией нон-грата и угрозой демократии.

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