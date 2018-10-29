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ООП призвала МУС расследовать убийство подростков в Газе

Политика

Международное сообщество должно перестать молчать

Рамалла , 29 октября 2018, 15:08 — REGNUM  Организация освобождения Палестины (ООП) призвала Международный уголовный суд (МУС) приступить к расследованию убийства трех подростков израильскими ВВС в секторе Газа, сообщает 29 октября Anadolu.

«Международное сообщество должно прекратить свое молчание в отношении непрекращающихся преступлений, совершаемых оккупационными войсками», — говорится в заявлении ООП.

Напомним, ранее 29 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа, в результате чего погибли трое подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Тель-Авив обосновал свои действия тем, что дети пытались взорвать стену на границе Израиля.

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