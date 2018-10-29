Молодые лидеры АСЕАН: необходимо усилить идентичность Ассоциации

Джакарта, , 15:04 — REGNUM Молодых лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросили совместно изучить ценность терпимости и мира для укрепления общей идентичности в преодолении различий в Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Для того, чтобы соответствовать современным вызовам, АСЕАН необходимо усилить общую идентичность и совместно стремиться к общему благу», — заявили на встрече молодежного межконфессионального лагеря АСЕАН (The Asean Youth Interfaith Camp 2018) в Джакарте, 29 октября.

Лагерь объединяет 22 молодых лидера из стран-членов АСЕАН, относящихся к разным слоям общества и религиям.

Главная цель молодежного межконфессионального лагеря АСЕАН — привить молодому поколению необходимость самим участвовать в поддержании мира в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министры культуры и искусства государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии встретились в Джокьякарте 24 октября 2018 года.

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