Медведев и «цифровое» саморазложение: запал очередной русской революции?

Григорий Ванин, , 15:01 — REGNUM

Протоиерей Всеволод Чаплин однажды очень метко охарактеризовал суть перестройки с ускорением и ельцинских экономических реформ: «Из России делают не Россию». Трудно не согласиться. Так уж повелось, что Россия в любой ипостаси во все времена по воле правителей жила не своей жизнью, а подражала чужой, якобы передовой, цивилизованной и сытой.

Набивая синяки и шишки, Россия так и не смогла избавиться от комплекса неполноценности в отношениях с Западом. Наоборот, смена правящей элиты всегда начиналась именно с закрепления его в массовом сознании и имитации вечного процесса «догоним и перегоним». Что поменялось?

Пересказывать историю нет смысла. Тем не менее, надо бы помнить, как во времена Смуты в начале XVII века московские бояре приглашали польского королевича Владислава на русский престол. Хотелось жить по-польски. Петр Первый через сто лет подражал немцам и голландцам в новой столице, почти ничего не меняя в жизни крепостных крестьян — помещичьих рабов, а лишь усугубляя их бесправие. Александр Первый в начале XIX века пытался установить конституционную монархию на французский манер, чем воодушевил Наполеона на поход против «колосса на глиняных ногах». Французский проект не удался. Спустя сто лет монархия сама пала под влиянием идей европейского социализма. А ещё через 75 лет, пройдя тяжелый жертвенный путь великого возрождения, распался СССР, пытаясь подражать Америке — светочу демократии.

История учит, что ничему не учит. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на основе анализа обращений граждан в суд в одной из статей предупреждает, что протест в обществе против социальной несправедливости приобретает опасный характер и может привести к повторению катастрофы 1917 года и распаду страны. Никакая армия, полиция и национальная гвардия от саморазложения общество не спасут — они сами часть общества. Для устранения причин угрозы нужны системные решения конституционного уровня. Социальная ориентация государства должна быть реальной, а не декларативной.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в это же время опубликовал большую программную статью «Россия-2024: стратегия социально-экономического развития», в которой говорится о достижениях в экономике и государственном строительстве. В стиле советской партийной риторики он обозначил задачи будущих революционных преобразований, в центре которых называет «цифровую экономику». Причем, по его убеждению, «цифровая экономика» должна стать общенациональной идеей — в этом ключ повышения благосостояния народа.

Каким образом сделать идею «цифровой экономики» общенациональной, не имея официально принятой ясной концепции, премьер не говорит. Такой концепции просто не существует, а есть набор мнений и оценок разноплановых специалистов, компилированных из научных публикаций западных университетов, оформленных в виде правительственной программы. Но она слишком громоздкая для общенациональной идеи даже для посвященных в тему специалистов. Американские термины в её описании программы, как и в статье, даже не переводились на русский. Кем и для кого готовился текст программы?

Между тем, «цифровая экономика» — сама по себе всего лишь термин, обозначающий инструмент мирового спекулятивного биржевого и финансового рынка на основе технологий «биг дата». Спекулянты, в первую очередь ФРС США, отслеживая и формируя конъюнктуру рынка с помощью этого инструмента, уменьшают свои риски и повышают спекулятивные доходы. На основе интернета появилась криптовалюта, как следствие мирового финансового кризиса и как признак «цифровой экономики».

Но без реального, классического производства и конкуренции товаров спекуляция невозможна, значит, и «цифровая экономика» без них окажется не востребованной. Кроме того, «цифровая экономика» не может быть независимой, суверенной или замкнутой, а может состояться только как часть глобальной рыночной системы.

Однако теоретики современной политэкономии упорно навязывают «цифровую экономику», как панацею от всех социальных бед и путь к всеобщему процветанию. На программу «цифровой экономики» будет выделено порядка двух триллионов рублей из бюджета — стимул для теоретиков немалый. Программа превращается в самоцель.

Не повторит ли этот проект судьбу ОГАС 1950-х годов? Политики по-своему понимают и оценивают технологический прогресс, надеясь на чудеса техники. При этом власть сокращать бюрократию не собирается. И если существованию бюрократии угрожает технический прогресс, то прогресс так и остается на бумаге, а бюджетные средства бесследно исчезают. Кто-то вспоминает сегодня о нанотехнологиях?

От научного коммунизма к научному капитализму

Относительно молодое поколение ученой и правящей элиты вряд ли себе ясно представляет то время, которое называют советским или коммунистическим. А старшее поколение, которое ещё помнит жизнь в СССР, остаётся не у дел и постепенно вымирает.

Уже давно коммунистическая идея, как вершина гуманизма, объявлена полностью несостоятельной и подменяется идеологией социального дарвинизма. Если говорить коротко и просто, то коммуна-община с её правилами жизни противопоставляется индивидуализму, как способу выживания и реализации абсолютной свободы личности. Так нас поучает западноевропейская и американская либеральная мысль и их теория постиндустриального общества.

Но традиционной общиной живут многие народы мира. Общинной страной всегда была Россия, поэтому коммунистическая идея не была ей чуждой по природе. Другое дело, что она была реализована в СССР с большими издержками по причине ортодоксальной (тоже традиция) идеологии, от которой шарахнулись в другую крайность — к абсолютной деидеологизации политической и общественной жизни. В итоге социальная ориентация государства, провозглашаемая Конституцией РФ, оказалась пустыми словами.

В СССР существовала особая наука — научный коммунизм, которой занимался Институт марксизма-ленинизма, партшколы, факультеты и кафедры общественных наук ВУЗов. Была в этой науке своя ученая элита, питавшая научными знаниями высшее руководство страны. Хотя в реальной политике и экономике коммунистическая идея больше носила черты умеренного военного коммунизма, что привело к вырождению самой научной идеи и волюнтаризму в государственном управлении. И если при Сталине допускалась частная собственность в производстве товаров и услуг, то при верном сталинце Хрущеве она была полностью ликвидирована — хотелось переплюнуть покойного вождя в партийном рвении.

Тем не менее, темпы послевоенного экономического роста позволили заявить на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года, что «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» и «К концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения». На этом же съезде был принят Моральный кодекс строителя коммунизма. Куда это всё делось вместе с учеными? И где теперь научный коммунизм?

В постсоветской России экономическая наука оказалась в безраздельном подчинении более мощной научно-образовательной и идеологической системы, чем были кафедры научного коммунизма в СССР. По массовости подготовки специалистов «научного капитализма» и рыночной экономики она значительно превосходит все НИИ и факультеты общественных наук советской научно-образовательной системы. А такое заведение, как НИУ ВШЭ, структурировано в виде отраслевых НИИ, занимающихся практической социологией и разработкой стратегии реформ в различных направлениях государственного строительства.

Кроме того похожие задачи решают РАНХиГС при Президенте РФ, НИФИ Минфина, ИЭП имени Гайдара, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ имени Плеханова и другие. Проводится интенсивное омоложение кадров на всех уровнях государственной бюрократии специалистами, получившими профильную подготовку в перечисленных школах по «цифровой трансформации экономики и управления».

Несмотря на кажущееся разнообразие профессиональной подготовки кадров, в экономической науке в целом, включая образование, по-прежнему царит единая идеология. На этот раз она заключается в поисках путей оптимизации спекулятивного рынка, почти по Брежневу: «Экономика должна быть экономной». Инструментом оптимизации выбран монетаризм — управление экономикой посредством денежно-финансовых стимулов и сдержек, сокращение социальных расходов государства. А парадигма общественного устройства сведена к принципам социального дарвинизма — каждый сам за себя и выживает, как может.

Между тем, Россия — традиционно общинная страна и социальный дарвинизм смертельно опасен для её существования, как независимого государства. Американцы пришли к такому же выводу для себя ещё в 20−30 годы прошлого века.

Нетрадиционная социальная ориентация РФ

В октябре министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума в 3500 рублей «вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей». На себе проверить своё утверждение она отказалась, потому что ей «статус не позволяет». Чиновнице и в голову не пришло, что на уровне «минимальных физиологических потребностей» в российских хозяйствах содержат скот. У человека иные потребности и не только физиологические, но и духовные, социальные.

Министр не просто проявила личный цинизм, а высказала формулу «оптимизации социальной политики», над которой теперь работают учёные. Для того, чтобы убедиться в подобной направленности нашей экономической науки, достаточно ознакомиться в СМИ с некоторыми прогнозами и оценить на собственной практике результаты реформ.

Один из авторов пенсионной реформы, директор НИФИ Владимир Назаров резюмирует свою стратегию реформ просто и открыто:

«В идеале, должно быть так, чтобы государство не гарантировало трудящимся никаких социальных прав. Образование должно стать платным. Здравоохранение — самоокупаемым. Пенсии — накопительными. Семья и церковь исчезнут, как общественные институты. Капитализм и конкуренция — это единственные двигатели прогресса, социальное государство — безусловный тормоз развития в постиндустриальном мире».

По его же словам, «налоги не должны быть добрыми». Но мы видим, что они «добрые» по отношению к так называемым олигархам и «жестко требовательные» к остальному населению, пока ещё исключая пенсионеров.

Ученый Назаров родился в декабре 1982 года, учился в Канаде и Великобритании, включен в списки кадрового резерва правительства. У него хорошая карьерная перспектива.

Система здравоохранения в результате реформ стала поставщиком медицинских услуг, пациенты по умолчанию получили статус клиентов — потребителей этих услуг. Сами услуги медучреждений стали платными за счет обязательного медицинского страхования ОМС и в прямом смысле за деньги клиентов. Причем, перечень услуг по ОМС ограничен стандартизованным минимумом. Всё, что за пределами перечня, должно оплачиваться клиентом.

По законам рынка медицина и фармацевтика получают тем больший доход, чем больше клиентов, то есть чем больше количество нездоровых людей, и чем выше цены. Тут же на подхвате высокодоходный похоронный бизнес. В чём тут проявляется социальная ориентация государства, записанная в Конституции? Бюрократии прибавилось, об этом говорят сами врачи. Появился новый тренд-бренд «цифровая медицина».

В поликлиниках сократили специалистов и чтобы к ним попасть на прием где-то в другом медучреждении, надо получить направление от участкового врача, если такой предусмотрен в штате, и записаться в очередь на прием. А очередь надо ждать от нескольких недель до нескольких месяцев. Таковы результаты оптимизации медицинских услуг.

Система образования тоже стала сферой услуг. Воспитательная работа с учащимися буквально под запретом — она якобы ограничивает свободу учеников и студентов, является пережитком тоталитарного прошлого. Бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко, а ныне помощник президента, сделал многое для того, чтобы вместо человека-творца школы и ВУЗы выпускали бы «квалифицированного потребителя». Есть у него и другие похожие концептуальные заслуги по оптимизации учебных программ и коммерциализации науки.

Спустя время, оказалось, что «квалифицированные потребители» не способны на научный, технологический и экономический прорыв, к чему призывают президент и премьер. Социальное значение или социальная ориентация образования были принижены до потребностей спекулятивного рынка, до уровня социального дарвинизма.

Сейчас ставится вопрос о восстановлении прежних методик по подготовке квалифицированных специалистов, которых в науке и экономике катастрофически не хватает для пресловутого прорыва. Но делается это с оглядкой на реакцию западных «партнеров». Здесь можно было бы провести аналогию с Германией, где образование контролируется США под предлогом исключения реваншизма. В России им мерещится возрождение коммунизма и сталинизма. А, как известно, кадры решают всё, растить их надо смолоду.

Особо остро в России стоит проблема жилья. Она значительно усугубляет кризис института семьи и демографический спад. Но жилищная политика так же не имеет социальной ориентации, хотя нам объявляют о количественном росте жилищного строительства, государственных программах для молодых семей, ипотечных льготах и пр.

Цены на жильё и ставки ипотечного кредитования запредельные, жильё для большинства населения недоступно. Цены вздуваются инвесторами-спекулянтами, а кооперативное строительство жилья по цене себестоимости практически перестало существовать. Деньги населения могут легко и законно присваиваться мошенниками. К обманутым вкладчикам прибавились обманутые дольщики. Законодательные меры решают проблему лишь частично.

Минэкономразвития выгодно показывать рост ВВП. Этот критерий состояния экономики отражает уровень спекуляции в потреблении и товарно-денежном обороте, в движении финансов. Поэтому МЭР поощряет растущую спекуляцию и благополучно отчитывается о своих макроэкономических достижениях. А в микроэкономике, то есть в жизни населения, поддерживается баланс «минимальных физиологических потребностей». Низкая платежеспособность населения сдерживает потребление — священную корову рынка и банков.

Ученые при правительстве ничего нового для России не придумывают. Идёт повальная американизация страны от строительства небоскребов Москва-Сити и создания Силиконовой долины в Сколково — второй после забытого Зеленограда, до формирования национальной гвардии и пенсионной реформы на примере Америки. Что производят по нанотехнологиям из сколковского силикона пока сказать трудно.

Необъявленная идеология

Формально политическая идеология в РФ запрещена ст.13 Конституции Россиской Федерации. Общенациональную идею пока не сформулировали. Но это не значит, что их нет. Общенациональная идея появилась самопроизвольно с началом санкций против России — идея выживания и консолидации. Что касается идеологии, то она присутствует в решениях правительства и законодательстве, в массовой информации.

Идеологию новой России активно пропагандировал Борис Березовский, как только оказался при государственной власти. Это была идеология идеального государства, которую он вычленил из учения древнегреческого философа Платона о государстве, обществе и природе власти. Березовский даже придумал себе псевдоним Платон Еленин, подчеркивая им свою полную идеологическую противоположность Ленину.

Суть платоновской идеологии заключалась в разделении общества на господ — правящий класс философов-правителей, рабов-производителей и воинов, обеспечивающих стабильность в государстве. Население России — это ресурс, который надо эксплуатировать с максимальной прибылью, поддерживая качество жизни рабов-производителей на уровне «биологических потребностей».

Конечно, Платон Еленин был лишь одним из таких идеологов среди реформаторов и нельзя ему приписывать оригинальное авторство. Сама перестройка с приватизацией проводились под влиянием этой идеологии, которую преподнесли народу, как демократическую и прогрессивную. Сейчас в разной интерпретации она звучит в высказываниях представителей правящей элиты-олигархии, то есть тех, в чьих руках вся экономика РФ — крупных собственников и высшей бюрократии. Эту экономику коррумпированное государство и обслуживает или курирует, кому как нравится.

В ответ оппозиционные ученые аналитики говорят, что в России построили не демократию, а неофеодальное государство, в принципе похожее на Хазарский каганат раннего средневековья. В перспективе — глобальная Хазария.

Доктор юридическийх наук, профессор Геннадий Хохряков в разгар перестройки и приватизации 1990-х годов писал, что идеология и вера являются той мировоззренческой картой, по которой ориентируется гражданин. Без этой карты общество дезориентировано и попадает под влияние ложных идей, авантюрных проектов и целенаправленной дезинформации конкурентов. Это опасно для существования самого государства.

Как уже было сказано, никакой военный потенциал, никакая национальная гвардия и полиция не способны защитить общество от саморазложения. Да они и сами подвергаются разложению, как и всё общество.

Тем не менее, политическую идеологию запретили. Даже в армии её нет. Тотальный либерализм давно перетёк в форму антисоциального либертарианства. Куда с этим придёт Российская Федерация?

Отсутствие консолидирующей идеологии или общенациональной идеи можно проиллюстрировать историческим примером превращения Малороссии, а затем и Новороссии в Украину, не способной в течение почти трех веков возродиться и построить свою государственность. Идеологическая основа для такого строительства полностью утрачена. Антирусская идея украинства оказалась бесплодной и разрушительной. Власть вместо малорусской общенациональной идеи реанимировала и культивирует украинский нацизм, который не имеет политической перспективы и ведет Украину к распаду.

Опасные перемены в массовом сознании в российском обществе, по сути, в идеологии, демонстрирует глумление над советской историей и её трагическими событиями со стороны представителей шоу-бизнеса или, как они сами себя называют, культуры. Примеров десятки. Последний скандал из этого ряда — съемка кинокомедии о блокаде Ленинграда. Власти на это кощунство никак не реагируют и, возможно, выпустят издевательский фильм в прокат. Говорят, фильм сняли на добровольные пожертвования. И кто же эти добровольцы? Уж не Сорос ли со своим фондом? Чем отличаются авторы фильма по своей культуре от сатанистов и украинских нацистов?

С тех пор, как начался процесс распада СССР, русофобия стала правилом хорошего тона в политике не только на Западе, что вполне понятно, но и в Восточной Европе, в некоторых бывших советских республиках. Что послужило причиной и катализатором таких настроений?

Кому-то покажется странным, но русофобия порождена антисоветской и антикоммунистической идеологией в самой России. Потому что по логике вещей винить в советском и коммунистическом тоталитаризме (западный термин) кроме русских больше некого. Оказывается, это русские насильно принуждали полмира к социализму и коммунизму. А Наполеон и Гитлер, как считают русофобы, создавали продвинутую европейскую цивилизацию, «Майн кампф» переиздаётся легально.

Первыми в советскую историю стали плевать московские и питерские либералы, продолжают делать они это и сейчас. История ответила русофобией. Русофобия прижилась и в самой России в либерально-творческой среде.

Премьер Медведев хочет превратить «цифровую экономику» в национальную идею, чтобы «не отстать от цивилизованного мира». Это напоминает то, как Хрущев осваивал целину и повсюду разводил кукурузу, чтобы догнать и перегнать Америку по производству и потреблению сельскохозяйственной продукции — партия любила кампанейщину. Не догнали. Зато в Одессе родилась частушка: «Мы Америку догнали по надоям молока, а по мясу не успели из-за слабости быка». Теперь Одесса — заграница. Да и частушки вышли из моды.