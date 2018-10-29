«Нафтогаз» Украины разделят, когда отсудят деньги у «Газпрома» — Гройсман

Киев, , 14:55 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» будет ликвидирована, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 29 октября в интервью информационному агентству «Укринформ».

Глава украинского правительства отметил, что компания нужна для продолжения судебной тяжбы с российской газовой компанией «Газпром», но разделения «Нафогаза» требует европейское законодательство:

«Добыча газа с одной стороны, а транспортирование и хранение — с другой стороны. Таким является требование Европейского союза, и, если мы хотим стать частью единого энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — считает Владимир Гройсман.

Напомним, в 2018 году, после двух судов, Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской госкомпании $4,6 млрд за невыполнение транзитного контракта.

Российская компания оспорила данное решение, а «Нафтогаз» подал новый иск, в котором потребовал от «Газпрома» более $12 млрд.

По мнению коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, из-за нового судебного разбирательства ликвидация компании откладывается, как минимум, на шесть лет.

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