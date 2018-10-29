Яровая обвинила украинских политиков в осквернении памяти предков

Москва, , 14:52 — REGNUM Украина заражена инфекцией, привнесенной извне, заявила 29 октября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она вступила в спор с украинскими политиками о комсомоле, 100-летие которого отмечается сегодня.

«Вы говорите в данном случае не о комсомоле, а о своих предках, потому что ваши отцы и деды были неразрывной частью истории. Когда мы говорим о жизни страны — говорим о жизни народа. Ваша попытка осквернить память своих же предков — самое отвратительное, что вы делаете», — сказала вице-спикер Госдумы.

Украинский народ в России называют братским, отметила Яровая, что не могут изменить «ни Порошенко, ни вся гвардия нацистов, которая сегодня шествует на Украине».

«Идеалы добра, православия, строительства своего отечества как общего отчего дома, защиты в Великой Отечественной войне — это кровные узы, неразрывная историческая вечная связь. Та болезнь, которой болеет Украина сегодня — это инфекция привнесенная. Это не то, что присуще украинскому народу», — считает она.

Яровая провела историческую параллель с временами смуты, которая, по ее словам, «была связана с теми же странами, которые и сегодня делают против России определенные заявления».

«Такое недоброжелательное отношение к нашему многонациональному народу всегда было связано с желанием остановить успех в развитии», — уверена Ирина Яровая.

Напомним, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) был основан 100 лет назад, 29 октября 1918 года.