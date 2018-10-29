В Ирландии появились поклонники ку-клукс-клана

Белфаст, Великобритания, , 14:56 — REGNUM Правоохранительные службы Северной Ирландии проводят проверку по факту появления фотографий с людьми, одетыми как представители ку-клукс-клана, сообщает 29 октября Anadolu.

«Мы получили информацию о данных снимках, на которых люди одеты, как члены ку-клукс-клана. Мы расследуем этот инцидент как разжигание ненависти», — ответили в полиции.

Напомним, ультраправая экстремистская организация ку-клукс-клан зародилась в середине XIX века в США. Ее появление стало реакцией на гражданскую войну и отмену рабства.

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