Украина намерена давить на порты России руками США и ЕС

Киев, , 14:45 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на введение в отношении российских черноморских портов санкций со стороны стран Евросоюза и США. Об этом сегодня, 29 октября, в кулуарах первой торговой миссии США на Украине сообщил глава ведомства Украины Владимир Омелян.

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На таких мерах Киев настаивает из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море. Омелян уточнил, что потери судовладельцев из-за простоя судов составляют от $15 тыс. до $50 тыс. в сутки.

«Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть еще раз задуматься о том, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия», — подчеркнул Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям Европейского союза рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Президент Украины Пётр Порошенко сердечно поблагодарил Европейский парламент за такое решение, выразив надежду, что эти призывы будут реализованы и новые санкции против России будут введены.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал принятую резолюцию «абсолютно лживой», а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад разыгрывает новую «пропагандистскую карту» с Азовским морем на смену исчерпавшему себя тезису о «неисполнении» Россией Минских соглашений.

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