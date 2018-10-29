Генсек ХДС Крамп-Каренбауэр баллотируется на пост председателя партии

Берлин, , 14:51 — REGNUM Генеральный секретарь партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвинет свою кандидатуру на выборах председателя партии, передает телеканал N-TV.

По словам участников заседания президума ХДС, Крамп-Карренбауэр заявила об этом сама 29 октября. Ранее в этот же день средства массовой информации сообщили, что за роль председателя партии намерен побороться также бывший руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, отошедший от политики в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, после неудачных выборов в ландтаг Гессена Ангела Меркель решила отказаться от очередного участия в выборах председателя ХДС, которые пройдут в декабре. Еще в сентябре она заявляла, что «не устала от этой должности». Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.

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