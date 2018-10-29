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В Госдуме надеются на преемственность отношений с Бразилией

Политика

В стране прошли выборы президента

В Госдуме надеются на преемственность отношений с Бразилией
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 29 октября 2018, 14:29 — REGNUM  В Госдуме надеются на развитие отношений с Бразилией в связи с победой Жаира Болсонару на выборах президента, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Бразилия для РФ важный и стратегический партнер. Новый президент Жаир Болсонару уже пообещал здравый подход во внешней политике. Уверен, что наши отношения будут только крепнуть и развиваться», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что итоги выборов президента Бразилии не должны отрицательно повлиять на уровень двусторонних отношений с Россией и взаимное сотрудничество на международных площадках.

«Мы надеемся на преемственность в нашем взаимодействии и по линии ООН, и по линии БРИКС, и в G20», — сказал депутат.

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Внешняя политика России
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