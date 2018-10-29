Главного финансиста Петербурга отправили «доучиваться» из-за бюджета

Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева раскритиковала подготовку бюджета города на 2019 год и отправила главу смольнинского комитета финансов Алексея Корабельникова «доучиваться», передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 29 октября, профильный комитет Заксобрания большинством голосов одобрил бюджет Северной столицы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, представленный Смольным. Дмитриева оказалась единственным членом бюджетно-финансового комитета, кто проголосовал против.

Алексей Корабельников, выступая перед народными избранниками, уточнил, что в основу формирования проекта бюджета лег базовый прогноз социально-экономического развития Петербурга.

«Стратегическое планирование и стратегия социально-экономического развития никак не отражена в прогнозе, — возразила Оксана Дмитриева. — Прогноз и бюджет — это две совершенно разные вещи, прогноз по доходам, дефициту и по расходам не стыкуются между собой. Представители ведомств не понимают, что происходит в отрасли. Глава комитета финансов не знает, у нас спад инвестиций или рост инвестиций в основной капитал».

Дмитриева обратила внимание, что у Петербурга лучше, чем в среднем по России, обстоит ситуация с экономическим ростом, ВРП и индексом промышленного производства. При этом показатель по поступлению доходов от организаций хуже, чем среднероссийский. Она убеждена, что Корабельников не осознаёт, что происходит с доходной базой Северной столицы.

«Он не может это пояснить, не знает этого и не задумывается над этой проблемой. При этом в бюджете закладываются средства на обеспечение финансовой грамотности населения. Сначала лучше бы поднять финансовую грамотность комитета финансов», — замечает депутат.

Дмитриева поставила это в вину Корабельникову во время заседания БФК, сообщив, что Минфин при подготовке федерального бюджета всегда указывает в пояснительной записке, как те или иные поправки в конкретные законы повлияли на рост или спад доходной базы.

«Поэтому они могут четко сказать, какой фактор повлиял (на доходы). А вы этого не можете сделать, потому что вы этого не анализируете и не знаете даже, как это делать», — сказала Дмитриева, в прошлом — депутат Госдумы.

«Это просто свидетельствует о том, что вы не читаете документы, которые мы предоставляем», — парировал Корабельников.

«Да я единственный читатель ваших документов», — отозвалась Оксана Дмитриева.

Согласно проекту, расходы Санкт-Петербурга в 2019 году составят 628,3 млрд рублей, доходы городской казны в следующем году достигнут 576,3 млрд рублей, дефицит — 52 млрд рублей.

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