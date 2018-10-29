В Кремле прокомментировали ситуацию с журналом The New Times

Москва, , 14:28 — REGNUM Вероятность закрытия журнала The New Times из-за штрафа в 22 млн рублей вызывает сожаление, однако «закон есть закон». Об этом 29 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, если журнал закроется, «то, конечно, это скорее плохо, чем хорошо». В то же время, редакция журнала должна была соблюдать российское законодательство, подчеркнул Песков.

«Журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суд оштрафовал сетевое издание The New Times и его главреда Евгению Альбац на 22 млн 250 тыс. рублей за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ.

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