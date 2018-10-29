Макрон поздравил президента Бразилии с избранием

Париж, , 14:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах Бразилии Жаиру Болсанару, сообщает 29 октября Reuters.

«Президент республики Эммануэль Макрон поздравил Жаиру Болсанару, избранного народом Бразилии на пост президента 28 октября», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Глава Франции также отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Бразилией в отношении вопросов мира, безопасности и защиты окружающей среды.

Ранее Макрон вызвал озабоченность относительно возможности избрания Болсанару в связи с его правыми взглядами.

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