Президент Франции Макрон поздравил нового бразильского лидера Болсонару

Париж, , 14:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил 29 октября Жаира Болсонару с победой на выборах президента Бразилии, сообщает со ссылкой на администрацию главы Елисейского дворца французский телеканал BFM TV.

Как отметили в Елисейском дворце, Макрон подчеркнул стремление Парижа продолжать взаимодействие с Бразилией.

«Франция и Бразилия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и уважении и продвижении демократических принципов», — отметил Макрон.

«Именно в рамках уважения этих ценностей Франция и желает продолжить свое сотрудничество с Бразилией», — добавил он.

Напомним, второй тур выборов главы Бразилии состоялся 28 октября, за крайне правого кандидата Болсонару, прозванного тропическим Трампом за его почитания президента США Дональда Трампа, проголосовали 55% избирателей. Ранее бывший кандидат на пост президента Франции от крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пожелала Болсонару успехов, подчеркнув, что ему предстоит сложная задача после правления «крайне левых».

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