Правительство Забайкальского края отправлено в отставку

Чита, , 14:26 — REGNUM В свой первый рабочий день врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил об отставке регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Поясняя в спецразделе официального сайта Забайкалья необходимость этого шага, новый глава, в частности отметил, что того требует законодательство:

«Правительство Забайкальского края должно быть отправлено в отставку. Вместе с тем каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности — до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу».

Александр Осипов также выразил уверенность, что в Забайкалье есть профессиональные работоспособные специалисты и что ему хотелось бы «максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов был назначен 24 октября, после того как Наталья Жданова заявила о своей добровольной отставке. Любопытно, что и в Алтайском крае, где аналогичная ситуация произошла 1 июня 2018 года, назначенный врио красноярский чиновник Виктор Томенко тоже сходу стал причислять себя к жителям региона, подчёркивая это в заявлениях словами «наш край» и «наши люди».

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