Песков назвал главную цель саммита Путина и Трампа

Москва, , 14:18 — REGNUM В ходе планируемой на вторую декаду ноября встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стороны обсудят двусторонние отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: В Кремле заявили о принятом США решении выйти из Договора РСМД

К чему приведёт выход США из договора РСМД?

Он отметил, что у лидеров двух стран традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями. Однако главной целью саммита является «сверка часов».

«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Ранее глава Белого дома заявил, что «с нетерпением» ожидает новой встречи с Владимиром Путиным.

Также в сюжете: Трамп и Путин могут обменяться визитами в 2019 году

Встреча Путина и Трампа может состояться 11 ноября в Париже — МИД РФ

Напомним, о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между СССР и США в 1988 году, американский лидерДональд Трамп заявил 20 октября. Такое решение глава Белого дома принял из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России. Официального объявления о выходе из договора пока не было, однако по итогам по итогам встречи в Кремле президента РФ Владимира Путина с советником главы Белого дома США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась 24 октября, пресс-секретарь российского лидера заявил об уже принятом Вашингтоном решении на этот счёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: На выход США из ДРСМД Россия ответит быстро и эффективно