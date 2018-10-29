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Мать убитого в Газе подростка отвергла его причастность к боевикам

Политика

Тель-Авив настаивает, что убитые подростки пытались взорвать пограничную стену

Рамалла , 29 октября 2018, 14:20 — REGNUM  Мать одного из подростков, погибших в результате удара ВВС Израиля, отрицает причастность своего сына к незаконным формированиям, сообщает 29 октября Al Arabia.

Власти еврейского государства объяснили убийство тем фактом, что подростки пытались уничтожить пограничные ограждения, устанавливая там самодельное взрывное устройство.

Напомним, в результате столкновения между военными Израиля и протестующими на границе сектора Газа палестинцами, погибли по меньшей мере 160 человек. Причиной протестов стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля убили трех палестинских подростков

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