Октябрь — пора отставок: в правительстве Зауралья очередные изменения

Курган, , 14:36 — REGNUM В правительстве Курганской области очередная, третья за месяц, отставка по собственному желанию. На этот раз пост покинул исполняющий обязанности руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Напомним, 24 октября стало известно об отставке заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям Владимира Зубрина и директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова.

Отставка Германа Хмелева, исполнявшего обязанности директора департамента образования Курганской области с января 2018 года, стала третьей по счёту.

Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который был назначен на пост главы региона 2 октября 2018 года после добровольной отставки Алексея Кокорина, заявлял, что изменения в правительстве региона если и последуют с его приходом, то в сторону улучшения.

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