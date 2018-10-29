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В Крыму ждут нового начальника службы капстроительства

Политика

Предыдущий руководитель задержан правоохранительными органами

Симферополь, 29 октября 2018, 14:10 — REGNUM  Служба капитального строительства Крыма вскоре получит нового руководителя вместо Светланы Моравской, которую ранее задержали правоохранители за действия, совершённые на аналогичном посту в Самарской области. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Кадровые перестановки будут. Завтра Евгений Кабанов предварительно даст мне структуру. Работа СКС будет находиться на контроле министерства строительства, а подведомственное службе госучреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» будет курировать работы по реализации ФЦП и обеспечивать своевременный ввод объектов в эксплуатацию», — подчеркнул глава РК.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве был арестован вице-премьер республики Виталий Нахлупин, курировавший дорожное направление, а правительство РК ликвидировало госкомитет дорожного хозяйства, включив его структуры в региональное министерство транспорта. Его место в правительстве РК занял девелопер из Севастополя Евгений Кабанов.

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