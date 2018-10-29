Экс-лидер фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц метит на место Меркель — СМИ

Берлин, , 14:11 — REGNUM Бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц намеревается заявить свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), пишет издание Die Welt 29 октября.

Об этом прессе стало известно от кругов, близких к Мерцу. Он возглавлял фракцию в бундестаге до 2002 года, пока председатель партии Ангела Меркель не вытеснила его. В 2009 году Фридрих Мерц ушел от активной политики и позже занялся бизнесом. 62-летний Мерц считается консерватором и выступает за активные экономические связи между Германией и США.

В начале декабря руководство ХДС будет выбирать преемника для Меркель, которая выразила готовность покинуть кресло председателя партии. Как сообщало ИА REGNUM, причиной грядущего смещения Меркель называют плохие результаты на выборах в ландтаг Гессена. Ангела Меркель возглавляла ХДС 18 лет и неоднократно подчеркивала, что председательство в партии и канцлерство — неотделимые друг от друга явления.

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