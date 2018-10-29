В Кузбассе уволился начальник департамента охраны здоровья населения

Кемерово, , 14:07 — REGNUM В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области кадровые изменения — с должности начальника департамента охраны здоровья населения уволился Алексей Цигельник. Его должность займёт Михаил Малин, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

По словам заместителя губернатора Елены Малышевой, Алексей Цигельник ушёл с должности по собственному желанию, он намерен продолжить «профессиональное развитие в практической медицине».

«Алексей Цигельник — блестящий хирург. Я благодарна ему за ту огромную работу, которую он провел в качестве начальника департамента. Надеюсь, что деятельность по предложенной им схеме локальных аудитов медицинских организаций Кузбасса будет продолжена департаментом. Алексею Марковичу предложено возглавить серьёзный проект в части реформирования здравоохранения, так как необходимы его компетенции. При этом у него останется возможность оставаться практикующим хирургом», — сказала Малышева, подчеркнув, что в настоящее время Цигельник находится в отпуске, «надеемся, что после отдыха он даст положительный ответ».

По официальным данным, Михаил Малин является руководителем с управленческим опытом работы не только в Кузбассе, но и Московской области. Он окончил Кемеровский государственный медицинский институт. Сначала работал санитаром в медицинском учреждении, потом медбратом и врачом. С июля 2003 года по октябрь 2017 года был главврачом Кемеровской городской клинической поликлиники № 5; с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года — заместителем главного врача по лечебной работе ГБУЗ Московской области «Королевская городская больница».

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 26 октября исполнение обязанностей первого заместителя губернатора Кемеровской области было возложено на Вячеслава Телегина, который занимал пост замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

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