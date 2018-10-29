МИД Ирана: Поддержка США Эр-Рияда и Тель-Авива опасна для Ближнего Востока

Тегеран, , 14:02 — REGNUM Поддержка США Саудовской Аравии и Израиля стала катастрофой для Ближнего Востока, заявил 29 октября глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

По словам дипломата, благодаря «абсолютной» поддержке Вашингтона Эр-Рияд и Тель-Авив стали осуществлять зверства.

«Я думаю, благодаря абсолютной поддержке, которую США оказывают Саудовской Аравии и Израилю, они смогли совершать свои преступления», — подчеркнул глава МИД исламской республики.

Напомним, помимо продолжающейся с 2015 года военной кампании Саудовской Аравии и ее союзников в Йемене, официальный Эр-Рияд обвиняют в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, исчезнувшего 2 октября после посещения консульства страны в Стамбуле. Кроме того, Израиль в частности вызывает критику из-за своих действий в отношении участников массовых протестов на границе Палестины и Израиля.

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