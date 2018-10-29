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Суд Бангладеш осудил лидера оппозиции на семь лет тюрьмы

Политика

По обвинению в коррупции

Дакка, 29 октября 2018, 14:05 — REGNUM  Суд Бангладеш приговорил к семи годам лишения свободы лидера оппозиции Халеда Зия, сообщает 29 октября Anadolu.

Политик была признана виновной в коррупции. Вместе с тремя другими людьми она была объявлена виновной в злоупотреблении должностными полномочиям, стоившими государству $370 тыс.

Напомним, Халеда Зия ранее занимала пост премьер-министра Бангладеш, она является принципиальным противником нынешнего главы государства Шейха Хасины. В заключении она находится с февраля 2018 года.

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