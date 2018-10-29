НПО: Выборы в Грузии прошли в мирной обстановке

Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Три грузинские неправительственные организации, которые традиционно наблюдают за ходов выборов в Грузии и которые благодаря своим оценкам и поддержке, объявленной тогдашней оппозиции после парламентских выборов 2003 года, оказались в числе структур, способствовавших совершению в стране «революции роз» и легализации ее последствий, сегодня дают сравнительно позитивные оценки проходившим 28 октября президентским выборам.

Заключения о процессе голосования, опубликованные «Ассоциацией молодых юристов Грузии», и организациями «Transparency International — Грузия» и «Международное общество справедливых выборов и демократии», как бы вторят друг другу. Выборы в целом проходили в мирной обстановке, где у избирателей была возможность свободного волеизъявления. Но… традиционно фиксируют отдельные нарушения, которые, по их же оценкам, значительного влияния на процесс голосования не оказали и оказать не могли.

Что касается нарушений, они в основном касались фактов вероятной мобилизации и контроля избирателей, обработки персональных данных избирателей за пределами избирательных участков, телефонных звонков из офиса поддержанного правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили отдельным избирателям с целью принуждения их к голосованию за этого кандидата. Среди других нарушений называются факты вероятного подкупа избирателей, которые содержат признаки уголовного преступления.

«Ассоциация молодых юристов» такой факт зафиксировала на 56-м избирательном участке Самгорского избирательного округа Тбилиси. А наблюдатели от «Transparency International — Грузия» заметили подозрительные действия ряда активистов правящей партии почти на всех избирательных участках.

«За пределами почти всех избирательных участков наблюдалась большая концентрация координаторов поддержанного правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили. Большинство из них находились в автомобилях, куда садились разные лица, а через некоторое время выходили оттуда. У наших наблюдателей возникло обоснованное подозрение, что, возможно, имели место факты подкупа избирателей. За пределами шести избирательных участков наши наблюдатели зафиксировали факты вероятной передачи денег», — говорится в отчете этой НПО.

Отдельные нарушения были зафиксированы в процедуре жеребьевки, процедуре маркировки избирателей. Наблюдатели сделали особый акцент на незаконной агитации на территории избирательного участка, которая в основном проводилась в пользу Саломе Зурабишвили, хотя «Международное общество справедливых выборов и демократии» зафиксировало отдельные факты агитации в пользу кандидатов от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения».

Не обошлись эти выборы без фактов словесного и физического противостояния, которые наблюдались как в столице, так и в регионах. Они начинались после выражения сторонниками оппозиции протеста против фактов нарушений и попыток фальсификации выборов.

Претензии высказывались к низкой квалификации членов участковых избирательных комиссий, проблемам в списках избирателей, в связи с чем неправительственные организации призвали ЦИК позаботиться о квалификации сотрудников избирательной организации, а Агентство по развитию государственных сервисов — устранить недочеты в списках избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии проходили выборы президента. На пост главы государства претендовали 25 кандидатов. Ни один из них необходимого для победы в первом туре количества голосов (50% + 1 голос) набрать не смог. По предварительным данным ЦИК, на первое место вышла поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили (38,64% голосов по данным с 99,97% избирательных участков), а на втором оказался кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (37,74%). Через две недели, согласно грузинскому законодательству, состоится второй тур выборов, который определит личность будущего главы государства.