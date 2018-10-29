Премьер-министр Франции представит «стратегию» реформ

Париж, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп должен сделать серию «перекликающихся» заявлений о реформе государства в понедельник, 29 октября, сообщает Agence France Presse.

«Спустя почти девять месяцев после первого межминистерского комитета по общественным преобразованиям глава правительства представит свою «стратегию» реформ», — заявили в резиденции премьер-министра.

Правительство также должно представить «фонд в 50 миллионов евро, ориентированный на трудоустройство граждан», который предусмотрен в проекте бюджета на 2019 год.

Эдуард Филипп должен объявить о запуске «новой цифровой государственной службы».

Напомним, после встречи с министрами, Эдуард Филипп проведет беседу с директорами администраций.