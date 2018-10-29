В МИД РФ назвали условие нормализации отношений Москвы и НАТО

Москва, , 13:50 — REGNUM Если НАТО не откажется от конфронтации, то речи о нормализации отношений России и Североатлантического альянса быть не может, заявил 29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке клуба «Валдай» в Москве.

«Если возвращаться к отношениям Россия — НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдёт отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — заявил Грушко.

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Напомним, ранее Грушко заявил, что НАТО идет в сторону воссоздания системы конфронтации, которая существовала в годы холодной войны.

По его словам, НАТО чувствует себя комфортно в ситуации времен холодной войны, а своими действиями и военным строительством альянс воссоздает эту атмосферу.

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