Что стоит за переносом визита патриарха Кирилла в Молдавию

Станислав Стремидловский, , 14:47 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22−28 октября 2018 года стали: папа Франциск о заповеди «Не прелюбодействуй»; католикос Гарегин II посетил Ватикан и Италию; советник константинопольского патриарха Варфоломея отвечает Москве; генеральный прокурор округа Колумбия против архиепископии Вашингтона; курды и США не думают о сирийских христианах; христианская община Иерусалима бьет тревогу; кировские католики просят отдать им костел.

Папа Римский Франциск пояснил суть заповеди «Не прелюбодействуй», сообщает Vatican News (Ватикан). Шестая заповедь касается аффективной и сексуальной сферы и предписывает верность. Никакие человеческие взаимоотношения не могут быть подлинными, если нет верности. Верность характеризует свободные, зрелые, ответственные отношения. Согласно Катехизису Католической церкви, «любовь должна быть постоянной, она не может быть временной» (1646). Человек желает быть любимым без оговорок, и когда он не чувствует себя любимым, он ощущает, часто неосознанно, некую «незавершенность» и пытается заполнить пустоту суррогатами, соглашаясь на компромиссы и посредственность, которые лишь отдаленно напоминают любовь. Нередко мы называем любовью недозрелые, преждевременные отношения», теша себя иллюзией света, но видя в лучшем случае лишь его отражение. Так происходит, пояснил Франциск, когда мы переоцениваем физическую привлекательность: сама по себе она — дар Бога, но ее предназначение — проложить дорогу подлинным, верным отношениям: «Призвание к супружеской жизни требует тщательного рассуждения о качестве отношений, требует времени помолвки, чтобы их испытать. Чтобы приступить к Таинству Брака, помолвленные должны прийти к зрелому убеждению, что в их отношениях присутствует рука Бога». Верность — это образ жизни, продолжил свою мысль понтифик. Верность проявляется в том, как мы трудимся, как мы говорим, в мыслях и поступках. Верность выражается во всех измерениях и при любых жизненных обстоятельствах. Но она зиждется не на нашей человеческой природе, а на верности Бога. Шестая заповедь призывает нас обратить взор на Христа, Который Своей верностью может заменить наше прелюбодейное сердце на сердце верное, сказал в заключение папа.

Святой престол против гонки вооружений в космосе. Глава ватиканской делегации на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН архиепископ Бернардито Ауса принял участие в дебатах, посвященных предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Он отметил важность транспарентности и доверия между странами, а также совместной работы по освоению космоса, цель которой не должна быть военной. По словам представителя Святого престола, деятельность в космическом пространстве должна быть направлена на укрепление безопасности, исследований и развития новых технологий, без соперничества между государствами, которое подталкивает к гонке вооружений. Для этого необходимо взаимное доверие, которое станет возможным, когда все исследования будут транспарентными. В этом контексте архиепископ Ауса заверил комиссию по разоружению ООН, которая начала работу над мерами по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, в поддержке со стороны Святого престола. Они «не заменяют других инициатив, которые имеют юридическую силу и регулируют деятельность в космосе ради укрепления стабильности и мира в мире, но могут оказать значительную поддержку этой цели», добавил иерарх. Он подчеркнул, что транспарентность может быть достигнута благодаря мониторингу, который будут проводить независимые международные учреждения. В связи с этим ватиканский дипломат напомнил об идее создания соответствующей организации, которая бы собирала и распространяла информацию об объектах, которые отправляются в космос, а также о месте откуда они запускаются. Подобное предложение обсуждалось в ООН около 50 лет назад. Еще одной эффективной мерой, направленной на прекращение гонки вооружений в космическом пространстве, по мнению архиепископа Аусы, является строгое регулирование деятельности, касающейся испытания баллистических ракет и средств противоракетной обороны. Необходим договор, который бы обязывал страны не проводить испытания подобных систем против спутников и других космических объектов. Это, по мнению иерарха, будет способствовать укреплению доверия между государствами.

Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II посетил Ватикан, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Положение христианских Церквей на Ближнем Востоке, включая Иерусалим, было в центре разговора между папой Франциском и католикосом. Гарегин II также изложил понтифику свою точку зрения о развитии внутренней ситуации в Армении. Предстоятель ААЦ также встретился с кардиналами Леонардо Сандри (префект Конгрегации по делам Восточных церквей) и Куртом Кохом (председатель Папского совета по делам христианского единства). Речь шла об экуменическом диалоге и «треугольнике» между Римско-католической церковью, Православными и Восточными церквами. Встреча с папой и кардиналами стала кульминацией визита Гарегина II в Италию. В целом в этой стране Армянская апостольская церковь насчитывает 7−8 тысяч верующих, в основном в Милане, Риме, Болоньи, Венеции и Флоренции. В Милане католикос встретился с архиепископом Марио Дельпини, подчеркнув сердечные отношения между Католической церковью и ААЦ. Гарегин II в Риме встретился с местной армянской общиной в сопровождении архиепископа Хаджака Барсамяна, легата армянского католического патриарха в Западной Европы, который одновременно исполняет обязанности представителя Армянской апостольской церкви при Святом престоле. На встрече также присутствовали сотрудники Папского совета по содействию христианского единства епископ Брайан Фаррелл и отец Иакинф Дестивель.

Об отношениях армянских Церквей с Католической и Православными в интервью AsiaNews (Рим, Италия) рассказал архиепископ Хаджак Барсамян. По его словам, ведется богословский диалог, «обсуждаем такие вопросы, как евхаристия, рукоположение, таинства, существенных различий нет». Одно из самых очевидных отличий заключено в отношении к идее первенства папы Римского как главы Церкви. Ранее архиепископ представлял армянских католиков в США. Говоря об этом опыте, он отмечает, что в Соединенных Штатах присутствует интенсивное общение между католиками и выходцами из восточных стран. Что касается Армении, то здесь, подчеркивает монсеньор, Армянская церковь — это Церковь народа, следовательно, национальная Церковь. Не националистическая, а национальная. Вера является частью армянской идентичности, когда в V веке персидский царь Сасанид хотел заставить армян отказаться от христианства и принять зороастризм, предводитель Вардан Мамиконян ответил: «Вера — она наша кожа, которую невозможно снять». И они сражались, стали мучениками, но не сдались. Вера является частью армянской идентичности, поскольку в случае вакуума власти или политического руководства движущей силой является Церковь. Но есть несколько проблем. Во-первых, армянское духовенство небольшое, оно насчитывает всего 815 человек. Этого мало, поэтому в Армении открылись новые семинарии. «Его Святейшество католикос уделяет большое внимание этому аспекту и направляет многих молодых священников учиться в университеты, особенно католические, в частности, в Рим, Париж, другие города Европы и США, — отмечает архиепископ. — Некоторые из этих священников уже вернулись и стали профессорами в семинариях. Таким образом готовится молодое поколение». Еще один вызов касается христианского образования: именно поэтому католикос подписал соглашение с правительством о преподавании истории Армянской церкви в государственных школах. Европейский союз не разрешает религию преподавать в школе, но можно историю. Таким образом, новые поколения могут узнать что-то об Армянской церкви. Комментируя обстановку в Армении, монсеньор отметил: «Главная проблема в том, что границы с Турцией и Азербайджаном по-прежнему закрыты. Напротив, с Грузией и Ираном открыты. Армения пытается сохранить хороший баланс в отношениях не только с Западом, Европейским союзом и Соединенными Штатами, но и с Москвой, потому что ситуация это диктует. Я сам пытался наладить диалог с Турцией, потому что считаю — открытие границ может улучшить экономику. Во время президентства Абдуллы Гюля было гораздо больше возможностей, с Реджепом Тайипом Эрдоганом все по-другому. Когда папа Франциск посетил Армению в 2016 году, я предложил кардиналу Пьетро Паролину (государственный секретарь Святого престола — ИА REGNUM ), чтобы понтифик мог поехать также в Турцию, пересекая границу между нашими странами. Но турки на это не пошли. С закрытыми границами не так много возможностей для свободного рынка. В любом случае я считаю, что в Турции происходит что-то хорошее: развитие идет небольшими шагами. В Армении несколько месяцев назад произошла смена власти, демонстрации молодежи — все это хорошие признаки. Это означает, что предыдущее правительство — со всеми проблемами, которые у него были, — смогло новым поколениям дать свободно мыслить. Это положительный результат, он не случается автоматически. Например, в Азербайджане такого не происходит».

Vatican insider (Турин, Италия) опубликовало статью советника константинопольского патриарха Варфоломея архидиакона Иоанна Хрисавгиса под заголовком «Константинополь, Москва и Украина. Кто попирает православное единство?» По мнению автора, заманчиво, хотя и наивно будет воспринимать раскол между Константинополем и Москвой — на этот раз из-за автокефалии для Украины — в категориях внутренней конкуренции за власть и юрисдикцию. Реальность гораздо сложнее, чем просто межправославная вражда. Существуют геополитические последствия, выходящие за рамки религиозных интриг. Вопросы автокефалии на Украине жизненно важны для православного единства, но они меркнут перед изоляционизмом и национализмом, преследующими Православие в последние века — таков важный контекст церковной ситуации на Украине. Прекращение общения с Константинополем со стороны Московского патриархата следует рассматривать в том же свете, утверждает советник патриарха Варфоломея. Решение Константинопольского патриархата может быть обсуждено в каноническом праве и аргументировано историческими прецедентами. Но рост угроз со стороны Москвы говорит о более глубоком обосновании, чем территориальный спор. Россия может потерять имущество, но Константинополь вряд ли обретет власть. В долгосрочной перспективе, к лучшему или худшему, Православные церкви приобретут нового члена по аналогичной процедуре, как и многие другие национальные Церкви, включая Грецию, Болгарию и Чешские земли. «Удобнее оспаривать территориальные границы, а не обсуждать вопросы социальной справедливости, — сообщает архидиакон с явным намеком на Русскую православную церковь. — Безопаснее гордиться литургией и духовностью вместо того, чтобы преодолевать местничество и предрассудки. И даже утверждать евангелическую близость с консервативными американцами, такими как вице-президент США Майк Пенс и проповедник Франклин Грэм».

Нестроения в православном мире продолжаются, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Интересные новости поступили из Молдавии, где, как сообщается, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отложил запланированный визит на случай «провокаций». Молдавия — странное место с точки зрения политики. Когда-то входившая в состав Румынии она была «аннексирована» Сталиным после Второй мировой войны, но большая часть ее населения говорит по-румынски и считает себя таковыми, уверенно британское издание. Молдавия отдалилась от России с распадом Советского Союза, но у нее самой часть отделилась, создав Приднестровье, республику, которую практически никто не признает и которая является одной из многих отколовшихся территорий, спонсируемых Россией. Молдавия — это самая бедная страна Европы, но молдаване имеют право на румынские паспорта, поэтому многие из них смогли найти лучшую жизнь внутри Европейского союза. Молдавия религиозно разделена. Его население в подавляющем большинстве исповедует православие, однако их лояльность поделена между Московским, Константинопольским и Румынским патриархатами. Анонсированный визит патриарха Кирилла туда, что он считает своей канонической территорией, открывает еще один фронт, так сказать, в украинском противостоянии, потому что власть РПЦ оспаривается в Молдавии румынами и сторонниками Константинополя. В этом контексте ситуация в Молдавии похожа на эстонскую, где после распада СССР также существуют две православные церкви, одна из которых признает Константинополь, а другая остается с Москвой. Именно в этом закономерность. Территории, отколовшиеся от Советского Союза и российского господства, похоже, в конечном итоге хотят религиозной независимости. Патриарх Кирилл делал и будет делать все возможное, чтобы сорвать это, но его «религиозная империя», судя по всему, идет по пути «советской империи». В то время как Русская православной церковь будет продолжать свое существование за границей, есть веские доказательства того, что она столкнется с конкуренцией со стороны нерусских Православных церквей. Иными словами, каноническая территория Московского патриархата в будущем может быть ограничена территорией Российской Федерации. Если это произойдет, это будет означать, что РПЦ больше не будет самой «большой гориллой» православного мира. Так что же все это значит? В православии нет папы, не будем забывать, что сами православные непреклонны в этом вопросе, приписывая Константинопольскому патриархату лишь первенство чести, хотя есть разногласия по поводу того, что это означает в практическом плане. Однако уже давно существует конкуренция за звание выдающегося актора мирового православия между Москвой и Константинополем. Возможно, Москва потеряет право стать ведущим центром православия. Если это произойдет, Константинополь может выиграть. Но в долгосрочной перспективе мы все должны ожидать православный мир, в котором власть распределена, а не централизована. Одно можно сказать наверняка: это сделает экуменический диалог еще более сложным.

Генеральный прокурор округа Колумбия возбудил расследование по факту сексуального насилия со стороны духовенства архиепископии Вашингтона, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В заявлении генерального прокурора Карла Расина говорится, что «хотя мы обычно не говорим публично о нашей конфиденциальной работе, я могу сообщить, что наш офис начал расследование того, нарушила ли архиепархия, которая является некоммерческим учреждением, закон, возможно, покрывая обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними». Архиепископию Вашингтона в настоящее время возглавляет кардинал Дональд Вюрл в качестве исполняющего обязанности администратора до назначения преемника папой Франциском. Представители архиепископии встретились с генеральным прокурором в сентябре и подчеркнули свое желание содействовать расследованию.

Сулейман Юсф — журналист-христианин, родом из Эль-Камышлы, города в контролируемой курдами сирийской провинции Джазира. В беседе с AsiaNews (Рим, Италия) журналист рассказал о ситуации в регионе. По его словам, христианские школы находятся под угрозой закрытия. Они между молотом «арабского сирийского режима» и «наковальней курдской автономии». Курды пытаются насильно навязать школам свою учебную программу, не признанную каким-либо международным или местным органом власти. С другой стороны, режим грозит отозвать лицензию у школ, не использующих учебную программу сирийского министерства образования. «Я не утверждаю, что курды хотят изгнать ассирийцев и христиан (а также нехристиан) из районов, находящихся под их контролем. — отмечает Юсф. — Однако их неправильная политика и практика побуждают христиан (и других) уходить. Будущее ассирийских школ, будущее ассирийцев и всех христиан в этих регионах увязано с развитием сирийского кризиса и характером решений, которые будут приняты». По мнению журналиста, «контролируемый курдами сирийский регион Джазира находится под американским влиянием. Американцы могут оказать давление и попросить своих курдских партнеров не конфликтовать с ассирийцами и христианами и не вредить их школам. Тем не менее американцы не сделали этого, потому что не заботятся об ассирийцах и христианах и их будущем. Христиане Сирии и Востока в целом уже давно разочарованы поведением Запада и международного сообщества. Реакция на бедственное положение христиан в Сирии не должна ограничиваться какой-то гуманитарной помощью. Вопрос в том, быть им или не быть. Христиане нуждаются в тех, кто может гарантировать их безопасность и защиту».

Маленькая христианская община Иерусалима сомневается, что ее проблемы будут решены, кто бы ни победил 30 октября на муниципальных выборах, пишет National Catholic Register Айрондэйл, США). Католик Альфред Раад, владелец магазина, собирается принять участие в голосовании, но настроен скептически. «У меня израильское гражданство, я серьезно отношусь к своему праву голоса, — сказал Раад, сидя на стуле перед собственным пустым магазином в христианском квартале Старого города. — Но тот, кто победит на выборах, не будет работать от нашего имени. Наши голоса слишком малы, чтобы что-то изменить». По словам Раада, муниципалитет предпочитает развивать еврейские кварталы. Так, власти не консультировались с владельцами магазинов в христианском квартале, когда строили легкорельсовую линию. Раньше здесь парковалось около 100 автобусов с туристами, сейчас их меньше на 85%. Раньше Раад зарабатывал от 300 до 400 долларов в день, теперь 10 долларов. И его бизнес близок к краху. Примерно 9 тысяч арабоязычных христиан и 2 тысяч других христиан живут в Иерусалиме на постоянной основе, большинство на востоке в арабской части города. Статус постоянного жителя позволяет всем им голосовать на местных выборах. На протяжении десятилетий палестинские политики настоятельно призывали христиан и мусульман бойкотировать израильские выборы, особенно в Иерусалиме. Католическая церковь, которая поддерживает дипломатические отношения как с Израилем, так и с палестинской администрацией, не поощряет, но и не препятствует христианам голосовать. В октябре для иерусалимских христиан на карту поставлено очень многое — от дефицита жилья и разрешений на строительство в арабской части города до налога на имущество на церковную собственность. Уходящий мэр Иерусалима потребовал от Церквей, давно освобожденных от налога на имущество, выплатить миллионы долларов как бы «задолженности». Некоторые Церкви владеют обширными земельными участками в Иерусалиме. Более тревожно другое: израильские законодатели хотят принять закон, который национализировал бы церковную собственность, которую Иерусалимский патриархат продал застройщикам. Законопроект предполагает, что домовладельцы будут платить сотни тысяч долларов за строения, которые сдают в аренду. В интервью газете The Times of Israel кандидат в мэры Иерусалима Зеэв Элькин поклялся построить еще 100 тысяч домов к 2040 году, намекая, что это необходимо для сохранения еврейского большинства в городе, где примерно 40% являются арабами. Христианин из США, выступивший на условиях анонимности, заявил, что нехватка жилья в армянском квартале Старого города вынудила его детей переехать в районы за пределы Старого города. Впрочем, по его словам, «Армянская церковь имеет достаточно собственности, чтобы вместить всех членов общины, но эта собственность распределена неравномерно». Раад рассказывает, что христианская община в Иерусалиме держится на волоске: «Во всем Старом городе есть только 10 католических магазинов и 30 православных магазинов среди 1500 мусульманских магазинов, а я больше не называю себя торговцем, я называю себя нищим».

9 konradkaszuba Иерусалим

Настоятель католической общины Кирова священник Григорий Зволиньский направил в областное министерство имущественных отношений заявление с просьбой передать приходу все здание Александровского костела, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия) со ссылкой на «Навигатор — Киров». По словам юриста Яна Чеботарева, который представляет интересы католической общины, «на днях пришло решение суда по делу о костеле. Причина отказа, как я и предполагал, в том, что мы просили лишь часть здания. Решение суда моего клиента устраивает. Обжаловать мы его не будем. Мы с отцом Григорием написали новое заявление в минимущества с просьбой передать приходу все здание Александровского костела». Костел в Кирове (бывшей Вятке) является объектом культурного наследия и был построен и освящен в 1903 году по инициативе ссыльных поляков. Строительством руководил знаменитый вятский архитектор Иван Чарушин. Храм был посвящен памяти императора Александра III и потому получил название «Александровский костел». В 1933 году храм был закрыт, в его помещении разместился ветеринарный институт. За прошедшие десятилетия комплекс костела был перестроен, открыт органный зал. И, как поясняли ранее в министерстве имущественных отношений в ответ на запрос католического прихода, возможность заключения договора безвозмездного пользования костелом исключена, потому что не все помещения поставлены на кадастровый учет. Отец Григорий говорит, что кировские католики уже неоднократно просили власть передать им в безвозмездное пользование здание костела. Этот вопрос обсуждался еще при губернаторстве Никиты Белых. «Здание костела как памятник архитектуры остается за государством. И оно берет на себя его содержание. Мы просим долгосрочную аренду (на 49 лет), которую можно обновлять. И мы в состоянии платить коммунальные расходы, то есть содержание здания — это не проблема. Когда 7 лет назад этот вопрос возник, губернатор (Белых) спросил: а вы потянете? Почему власть любит считать чужие деньги?» — прокомментировал священник.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».