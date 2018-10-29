Corriere della Sera: еврокомиссары похожи на Горбачева, а ЕС идет к распаду

Рим, , 13:42 — REGNUM Одно из ведущих изданий Италии Corriere della Sera в понедельник, 29 октября, в своем редакционном комментарии подвергло резкой критике действия действующих властей ЕС и особенно Еврокомиссии.

Действия комиссара по экономике и финансам Пьера Московичи напоминают обозревателям издания политику Михаила Горбачева, который «говорил правильные вещи», но не мог ничего сделать с тем, что СССР в это же самое время «находился на последнем издыхании».

Европейский Союз «приближается к аналогичному состоянию», водоразделом могут стать выбор в Европарламент в мае 2019 года, после которых сменится и состав Еврокомиссии, полагает издание.

Обозреватели издания считают вероятной победу «национал-популистских сил» (так итальянские оппозиционеры называют политическую группу, в которую входят Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Виктор Орбан). При этом никто из тех политиков в ЕС, которые сейчас находятся у власти, не предлагают внятных альтернативных сценариев, считают авторы.

Итальянские наблюдатели отмечают, что Corriere della Sera, как и ряд других ведущих изданий страны, как правило выступают на стороне действующих властей ЕС, в том числе и в их спорах с правительством Италии, и на таком фоне данная публикация особенно выделяется.

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