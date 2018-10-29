Китай озвучил свою «чёткую позицию» по новым санкциям США против Ирана

Пекин, , 13:40 — REGNUM В случае введения новых санкций со стороны США в отношении Ирана Китай не намерен прерывать сотрудничество с этой страной. Как заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан, обе страны ведут обычное сотрудничество «в соответствии с нормами международного права».

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«Оно абсолютно законно, его необходимо уважать и защищать», — добавил дипломат.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Пекин выступает против применения экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые основаны на внутренних законах какой-либо страны.

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«Это четкая и неизменная позиция Пекина», — сказал представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и о восстановлении антииранских санкций президент США Дональд Трамп заявил 8 мая 2018 года. По условиям соглашения Иран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. Ни одного факта нарушений со стороны Тегерана никем зафиксировано не было, однако США и Израиль регулярно заявляют о несоблюдении обязательств иранской стороной.

Добавим, что против Ирана были восстановлены все санкции, включая и вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Планируется, что с 5 ноября в силу вступят более существенные ограничительные меры, которые затронут экспорт нефти.

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