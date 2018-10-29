Делягин призвал власти РФ не оставлять без внимания слова Татьяны Черновол

Москва, , 13:42 — REGNUM Слова депутата Верховной Рады Татьяны Черновол — это не просто призыв к террору, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление Черновол, посетовавшей на то, что Украина после взрывов на её военных складах не ответила эти «диверсии», хотя, мол, аналогичные склады есть на территории Донбасса и РФ.

«Это не просто призыв к террору, — сказал Делягин. — Это призыв не просто из уст советника министра силовой структуры, но ещё и члена коллегии министерства [внутренних дел Украины]. То есть это человек, который непосредственно участвует в повседневном управлении министерством. Человек призывает к террористической деятельности на территории другого государства».

Любое вменяемое государство, по мнению Делягина, должно в таком случае обратиться к Украине с несколькими запросами.

«Первое — официальный вопрос к властям соответствующей территории: господа, ваше отношение к этому? Ваше официальное лицо призывает осуществлять террористическую деятельность на нашей территории. Вы её наказывать будете? Или её наказывать должны мы? Или это часть вашей государственной политики? — перечислил их Делягин. — После этого ответа, естественно, не будет. Мы знаем, что в их понимании демократия заключается в том, что депутатов макают в мусорные урны. Но госпожу Черновол никто никогда не макнёт. Потому что она хозяйка Украины».

Кроме того, Делягин удивился, что в связи с заявлением Черновол со стороны российского МИД до сих пор нет никакой ноты, а «украинский посол до сих пор здесь сидит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, которая также входит в состав коллегии МВД Украины и является советником министра внутренних дел, фактически призвала взрывать военные склады на территории Российской Федерации.

Рассуждая о том, что на Украине уже взорвалось несколько военных складов с боеприпасами, проницательная Черновол в эфире телеканала «Прямой» в провокационной манере заявила, что такие же склады есть на территории народных республик Донбасса и «на границе с Украиной с российской стороны».

Также она негодующе объявила, что не было «никакого ответа на диверсии на украинских складах», прозрачно намекая на то, что склады на территории ДНР и ЛНР, а также России следует взрывать.

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